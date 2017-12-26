VİDEO | Bahçeli bildiğiniz gibi: 'Bu şerefsiz anasından doğduğuna pişman edilmelidir' demişti, çark etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KHK ile sivillere getirilen affı dün Erdoğan'a destek vererek savundu. Ancak Bahçeli, darbe girişimi sonrası, "Bu şerefsiz anasından doğduğuna pişman edilmelidir", "İblis uşağı" demişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün bir kez daha Erdoğan'a destek vererek KHK affını savundu. Bahçeli'nin bu savunması, 15 Temmuz sonrası askerleri hedef alan linç görüntüleri sonrası yaptığı açıklamaları akıllara getirdi. Bahçeli, o günlerde “Kimin suçlu kimin suçsuz olduğu bilinmeden Mehmetçiklerin kemerle dövülmesi, bıçaklanması tekmelenmesi milli vicdana terstir. İblis uşağı yaratık neredeyse bulunup darbecilerle birlikte cezalandırılmalıdır. Bu şerefsiz bulunup anasından doğduğuna pişman edilmelidir" demişti.