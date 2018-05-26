VİDEO | Atatürk'le görüştüğünü iddia eden şeyh CHP'li belediyenin daimi konuşmacısı

Kendisini mevlevi üstadı olarak tanıtan, Atatürk'le görüştüğünü, Atatürk'ün kendisine İnönü'yü şikayet ettiğini ve 'Dünyanın en büyük nükleer santralini yapın' dediğini iddia eden Mustafa Özbağ adlı şeyh, İzmir'de CHP'li Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Mesnevi sohbetlerinin daimi konuşmacısı oldu. 24 Aralık, 21 Ocak, 18 Şubat, 15 Nisan tarihlerinde belediyenin etkinliğine konuşmacı olarak katılan şeyh, yarın yine bir etkinlikte konuşacak.

İzmir'de CHP'li Gaziemir Belediyesi'nin sık sık düzenlediği "Mesnevi Sohbetleri" adlı tasavvuf etkinliğinin daimi konuşmacısı olan Mustafa Özbağ adlı şeyhin, geçtiğimiz yıllarda ilginç iddialarda bulunduğu ortaya çıktı.

Atatürk'le görüştüğünü, Atatürk'ün kendisine İnönü'yü şikayet ettiğini, "Ben size Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirini bıraktım, onu okuyun, Nutuk uydurmadır" dediğini iddia eden Mustafa Özbağ adlı şeyhin, ilginç sözleri şöyle:





CHP'Lİ GAZİEMİR BELEDİYESİ'NİN DAİMİ KONUŞMACISI!

Mustafa Özbağ adlı bu şeyhin, İzmir'de CHP'li Gaziemir Belediyesi'nin hemen hemen her ay etkinlik konuğu olduğu ortaya çıktı. Gaziemir Belediyesi'nin katkılarıyla ve belediyeye ait Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mesnevi sohbetleri" adlı etkinliğe konuşmacı olarak katılan Özbağ'ın, belediyenin adeta kadrolu konuğu gibi sık sık davet edilmesi dikkat çekti.

24 Aralık 2017, 21 Ocak, 18 Şubat, 15 Nisan 2018 tarihlerinde Gaziemir Belediyesi'nin etkinliğine konuşmacı olarak katılan MUstafa Özbağ adlı şeyh, yarın yine belediye tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mesnevi sohbetleri" etkinliğinde konuşacak.

İşte belediyenin duyurduğu ve Mustafa Özbağ'ı konuk ettiği etkinlikler:

24 ARALIK 2017

21 OCAK 2018

18 ŞUBAT 2018

15 NİSAN 2018

YARIN YAPILACAK ETKİNLİK