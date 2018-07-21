VİDEO | Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden kadın için savcılık harekete geçti

Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada paylaşılan şahısla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve adının Safiye İnci olduğu öne sürülen kadının videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu.

#SafiyeİnciTutuklansın etiketinde toplanan tepkilerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Anıtkabir 'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara C. Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Tepkilere yol açan video şöyle: