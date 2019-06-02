VİDEO | Ali İsmail anması: Evlatlarına sarılabiliyorlar mı, rahat uyuyabiliyorlar mı?

Altı yıl önce bugün Haziran Direnişi günlerinde Eskişehir'de sivil saldırganlarca dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz saldırıya uğradığı yerde anıldı. Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz, 'Ali İsmail'in katledilişine göz yumanlar evlatlarına sarılabiliyorlar mı, rahat uyuyabiliyorlar mı?' diye sordu.

Haziran Direnişi günlerinde Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 6. yılında saldırıya uğradığı yerde anıldı.

Ali İsmail'in ailesi, sevenleri ve Ali İsmail'i unutmayanların bir araya geldiği anmada Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz, "6 senedir Ali İsmail'im yok, Ali İsmail'in katledilişine göz yumanlar evlatlarına sarılabiliyorlar mı, rahat uyuyabiliyorlar mı?" diye sordu. Emel Korkmaz konuşmasına, ''Bir Ali İsmail'i katlettiğiniz, bakın kaç tane Ali İsmail var etrafınızda Ali İsmail çoğalarak buraya geliyor. Ali İsmail ölmedi, Ali İsmail yaşıyor, burada bu sokakta" diyerek son verdi.

Ali İsmail'in babası Şahap Korkmaz ise, Ali İsmail'in gerçek katillerinin, Ali İsmail'i öldürenlere sahip çıkanlar olduğunu söyleyerek, "hepsini lanetliyoruz" dedi.

Ali İsmail'i anmak için bir araya gelen yurttaşlar "Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür" sloganıyla aileye destek verdi.

Ölümünün 6. yılında Ali İsmail'in anması: