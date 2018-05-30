Velilerden okuldaki dinsel dayatmalara karşı açıklama

İzmir'in Buca ilçesinde Ege İhracatçı Birlikleri Ortaokulu yöneticilerinin öğrencilere yönelik dinsel baskılarından bıkan veliler, bir basın açıklaması yaparak, 'Ensar Vakfı temsilcilerinin okulumuzda ücretli din dersi öğretmeninin derslerine girmesini, çocuklarımızın müfredat dışı etkinliklere götürülmesini istemiyoruz" dedi.

Okullarda dinsel referanslara dayalı eğitim ve okul yöneticileri tarafından zorla seçtirilen "seçmeli" din dersleri, velileri isyan ettirdi.

İzmir'in Buca ilçesindeki Ege İhracatçı Birlikleri Ortaokulu velileri, bugün bir basın açıklaması düzenleyerek, okulda çocuklarına dayatılan eğitimi protesto etti.

Veli-Der Buca şubesi olarak düzenlenen basıl açıklamasını dernek adına Güzide Zeren okudu.

AKP'nin "dindar ve kindar nesil" hedefini hatırlatan Zeren, "Çocuklarımıza her gün bilimsel eğitimin dışında ne varsa dayatılıyor. Tüm okulları imam hatibe çeviren AKP, bu okullarda yeterli öğrenci sayısına ulaşamadığı için imam hatip dışındaki okullarda öğrencileri bu kalıba sokabilmek için gerici ve dinci vakıflarla protokoller imzaladı. Eğitimle ilgili hiçbir vasfı olmayan bu gerici vakıfların üyeleri, bu protokoller sayesinde okullara girerek eğitim adı altında hurafeleri, ayrımcılığı, sapkınlığı ders olarak anlatıyor" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Ortaokulu’nda da okul müdürünün öğrencilere seçmeli ders adı altında zorunlu din derslerini dayattığını vurgulayan Zeren şunları söyledi:

"Okuldaki okuma odasının duvarları Arapça yazılarla donatılmıştır. Veli Derneği olarak okulda görüştüğümüz öğrenciler ve velileri ‘Seçmeli dersleri biz seçemiyoruz ki, okul müdürü seçiyor. Bizim seçme şansımız olmuyor’ diyerek okul müdürü tarafından yapılan dayatmayı anlatmıştı. Öğrencilere zorla din derslerini dayatan okul müdürü şimdi de okulda çocuklara yönelik istismar ile kamuoyunun gündemine gelen Ensar Vakfı’ temsilcilerini derslere girmesine izin veriyor. Nur cemaatinin, ölümü öven kitaplarını derslerde okutulmasına izin veren okul müdürü, velilerin haberdar olup tepki göstermesi üzerine kitapları toplatmıştır."

Ensar Vakfı temsilcilerinin Ege İhracatçı Birlikleri Ortaokulu’nda ücretli din dersi öğretmeninin derslerine katılmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Zeren, "Öğretmenin öğrencileri derslere başlamadan mescide götürerek, namaz kıldırdığı söylenmektedir. Velilere sormadan değerler eğitimi adı altında gericiliği, dinciliği öğretmek isteyenlerin değer olarak sadece ‘dini’ görmesi şaşırtıcı olmamıştır. Biz Öğrenci Veli Derneği olarak, velilerin eğitimin her alanında söz sahibi olabilmesini istiyoruz. Sadece okulun maddi ihtiyaçları olduğunda hatırlanmak istemiyoruz. Bizlerden habersiz çocuklarımızın müfredat dışında hiçbir etkinliğe götürülmesine, eğitimci olmayan kişiler tarafından ders anlatılmasına, eğitim adı altında bir takım hurafelerin, ayrıştırıcı ve olumsuz davranışlara neden olacak konuların işlenmesine müsaade etmiyoruz" dedi.