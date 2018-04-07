Valilik, Yüksel direnişinin 500. günü etkinliğini OHAL bahanesiyle iptal etti

Ankara'da Yüksel Caddesi direnişinin 500'üncü günü nedeniyle Tolga Sağ, Orhan Aydın, Haluk Tolga İlhan, İbrahim Karaca ve Grup Yorum'un katılacağı konser, Ankara Valiliği tarafından OHAL bahanesiyle iptal edildi.

Ankara'da Yüksel Caddesi direnişinin 500'üncü günü için Tolga Sağ, Orhan Aydın, Haluk Tolga İlhan, İbrahim Karaca ve Grup Yorum'un katılacağı konser Ankara Valiliği tarafından OHAL bahanesiyle iptal edildi.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre Grup Yorum, Ankara Valiliği'nin yasağına rağmen Tüm Bel-Sen'de konser verdi.

Konser açılışında konuşan Acun Karadağ şunları söyledi:

"Faşizmden hakkımızı söke söke alacağız. Türkiye ve dünya halkları asırlarca asalak sömürgen ve zorba egemenlerin zulmüne uğradı. Ülkemizde de demokrasi kılıcı hep tepemizde sallandı. Gün oldu bizi seçimle oyaladılar, gün oldu boynumuzu vurdular. Bu ülkede baskı vardı. Faşizm kirli hep yüzünü gösterdi. Ezilen halklar olarak iktidarların zulmüne sıkça uğradık.

Bugün AKP iktidarının elindeki sopa OHAL ve KHK'lerdir. 2016'da darbe bahanesiyle OHAL ilan eden AKP, 100 binden fazla kamu emekçisini bir gecede işten çıkardı.

Nuriye Gülmen 9 Kasım'da elinde bir dövizle Yüksel Caddesi'nde insanlık anıtının önüne çıktı, 'Siz bizi işten atamazsınız. İşimi geri istiyorum' dedi. Hemen ardından Semih Özakça ve Yüksel direnişçileri 'Zulmün olduğu yerde direnmek haktır' dediler ve destek verdiler.

İşte bugün 514 günlük direnişin 324 günü açlık grevinde canlarını oraya koyarak işten atılanların sesini dünyaya duyuran Nuriye ve Semih'in zaferini kutluyoruz."