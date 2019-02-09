Valilik, belediye, üniversite 2'nci Abdülhamit için seferber oldu: Serdar-ı Hakan'ı anma ve yaşatma gecesi!

Kütahya'da valilik, belediye ve üniversite 2'nci Abdülhamit'i anmak için adeta seferber oldu.

Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi, 2'nci Abdülhamit'in ölümünün 101'inci yıldönümü nedeniyle "Serdar-ı Hakan'ı anma ve yaşatma gecesi" adı altında bir etkinlik düzenledi. Etkinlik için rektör Remzi Gören imzasıyla bir davetiye hazırlandı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da, etkinliğe tam destek verdi.

İldeki tüm mülki amirlerin adeta seferber olduğu etkinlik 10 Şubat Pazar günü belediyeye ait kültür merkezinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında şu faaliyetlerde bulunulacak: Kütahya Valiliği önünden ücretsiz servis kaldırılacak, Güzel Sanatlar Atölyesi müzik topluluğu da müzikal olarak eşlik edecek, camide mevlit okutulacak.

Etkinlikle ilgili hazırlanan davetiye şöyle: