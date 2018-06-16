Valiliğin resmi bayramlaşmasına cinayet azmettiricisi de katıldı

Bursa Valiliğinin resmi bayramlaşma programında Nesim Malki cinayetini azmettirmekten hükümlü Burhanettin Türkeş'in yer alması dikkat çekti.

Bursa Valiliğinin gerçekleştirdiği resmi bayramlaşma programında Nesim Malki cinayetini azmettirmekten hükümlü Burhanettin Türkeş'in yer alması dikkat çekti.

VALİ DE PAYLAŞTI

Oda TV'nin haberine göre Bursa Valisi İzzettin Küçük de, sosyal medya hesabından o bayramlaşma fotoğraflarını paylaştı.

İşte o tweet:

BURHANETTİN TÜRKEŞ KİMDİR?

Türkeş, kamuoyunun gündemine, Türkiye Yahudisi patronlardan Nesim Malki cinayetiyle gelmişti. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Malki cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla Türkeş hakkında "cinayet" suçundan müebbet, "yağma" suçundan ise 11 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası vermişti. Mahkemenin verdiği kararı Yargıtay onaylamıştı. İhlas Haber Ajansı’nın 22 Haziran 2011 tarihinde geçtiği haberde “Bursa'daki Nesim Malki cinayeti davası kapsamında hakkında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen Burhanettin Türkeş ve Mücahit Çakal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkeş 11 ay 6 gün, Çakal ise 3 yıl hapis yatacak” ifadeleri yer almıştı.

Türkeş aynı zamanda Sancaktar Medya’nın da sahibi. Akın İpek’in sahibi olduğu Bugün TV’ye, TMSF tarafından FETÖ suçlamasıyla el konulmasının ardından kanal Bursa’nın yerel medya organlarından Sancaktar Medya Grubu'na satılmıştı.