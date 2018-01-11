Validen eşine jet atama: 24 saatte İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı

Çankırı Valisi, öğretmen olan eşini 24 saat içinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yaptı.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Sevil Aktaş, jet atamayla İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı oldu.

Aktaş, eş durumu tayiniyle öğretmen olarak Çankırı Kızılırmak Ortaokulu’na geldi. Birkaç gün içinde ikinci kez il dışı tayin hakkı çıkması üzerine Aktaş yeniden başvurdu. Öğretmenin tayini bu kez Çankırı’da Mareşal Çakmak Ortaokulu’na çıktı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Aktaş kısa bir süre sonra görevlendirme ile Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu’na müdür oldu. Burada bir gün çalıştıktan sonra, eşi Vali Aktaş tarafından, sadece 24 saat sonra, görevlendirildiği okuldan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadı.

Atamayla ilgili konuşan Vali Aktaş ise, eşinin haksızlığa uğradığını öne sürdü.

Aktaş; “Çankırı’ya geldiğimizde bir okula görevlendirmeyle ataması yapıldı. Vali eşi olduğu için okulda görev yapması doğru değil diye düşündüm. Meslektaşları ve çalışanlar ‘vali eşi geldi’ düşüncesiyle tedirgin oldular. Eşim akşam eve geldiğinde tedirginliği anlattı. Devam etmek istemesine rağmen, ‘Sakın orada devam etme. Seni oradan alacağım’ dedim. Okuldaki ahengi bozar diye endişe ettim ve hızlı bir karar verdik. Eşime haksızlık yapıyorlar” dedi.

25 YIL EMEK VERDİM

Seval Aktaş ise “Çocuklarla iç içe olmak istediğim için o okulu istemiştim ancak arkadaşlarımın tedirginliği beni yordu. Bir gün kalıp çalışamadığım için o okulu şimdi kendime kardeş okul yaptım. 25 yıldır bu işe emek verdim. MEB’in her kademesinde çalıştım, idarecilik yaptım. Yeterli ve donanımlı bir insanım. Bu görevi hak edecek bir insanım. Hiçbir zaman eşimin makamını kullanmadım” dedi.