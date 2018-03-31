Validebağ'da yarın kitaplık için eylem yapılacak

Validebağ Gönüllüleri, Validebağ Öğretmenevi Müdürü İsmail Kahraman tarafından kitaplığın kaldırılmasını protesto etmek için yarın saat 13.00'te eski atölye binaları önünde bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

İstanbul'da Validebağ Korusu içindeki atölye binalarının kafeye dönüştürülmesinin ardından, Validebağ Gönüllüleri'nin ısrarıyla binanın bir bölümünde mahalle sakinlerinin kullanımına açılan kitaplığın kaldırılması, yarın yapılacak bir basın açıklamasıyla protesto edilecek.

Validebağ Gönüllüleri tarafından yapılan açıklamada, koru içindeki atölye binalarının geçirdiği restorasyon sonrasında bölge halkının itirazlarına karşın Validebağ Öğretmenevi Müdürü İsmail Kahraman tarafından kafe olarak açıldığı belirtildi. Açıklamada bu binaların eğitim, kültür ve sanat amaçlı olarak kullanılması için defalarca dilekçeler verdiklerini söyleyen Validebağ Gönüllüleri, ısrarlı talepleri sonucunda binanın bir bölümüne kitaplık raflarının yerleştirildiğini ve bu bölümde mahalle sakinlerinin kitap okuması konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

Açıklamaya göre, 9 Şubat 2018 tarihinde Validebağ Gönüllüleri’nin çağrısıyla mahalle sakinleri kitaplığa kitap bağışlamaya ve bu alanda kitap okumaya başladılar. Kitapların ve kitap okuyanların sayısı hızla arttı. Fakat 10 Mart Cumartesi günü, bağışlanan 300 civarında kitap, 11 Mart Pazar günüyse kitaplık rafları İsmail Kahraman tarafından kaldırıldı.

"Validebağ Gönüllüleri ve mahalle sakinleri olarak, kitaplarımızı ve kitap raflarını geri istemekten, o alandaki zoraki 'rezervasyon' uygulamalarını yok sayarak kitap okumaktan ve Öğretmen Evi Müdürü İsmail Kahraman’a verdiği sözlerin arkasında durmasını hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Nisan 2018 Pazar günü saat 13.00’te Validebağ Korusu eski atölye binaları önünde, kitaplarımızın ve kitaplığın kaldırılmasını protesto etmek, kitaplarımızı ve kitaplığımızı geri istemek için basın açıklaması yapacağız. Tüm duyarlı basını ve kamuoyunu bekliyoruz."