Validebağ Gönüllüleri Mimar Yılmaztürk'ü andı

İstanbul'daki rant projelerine, tarih ve doğa katliamlarına karşı duruşuyla tanınan ve geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren eski Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami Yılmaztürk için bugün Validebağ Korusu'nda anma düzenlendi.

İstanbul'da AKP'nin ve inşaat şirketlerinin doğa ve tarih katliamına karşı direnişiyle tanınan eski Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami Yılmaztürk, ölümünden bir ay sonra Validebağ Korusu'nda anıldı.

Mücadeleci kimliğiyle ve öncülük ettiği kent hakkı eylemleriyle öne çıkan Mimar Sami Yılmaztürk 7 Mart günü kalp krizi sebebiyle 50 yaşında yaşamını kaybetmişti. Ölümünden yaklaşık bir ay sonra devrimci Mimar Yılmaztürk'ü unutmayan Validebağ Gönüllüleri, Validebağ Korusu'nda ailesi ve mücadele arkadaşlarının da katılımıyla bir anma düzenledi.

Saygı duruşuyla başlayan anmada Mimarlar Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı ve Avukat Can Atalay'ın yanı sıra ailesi ve dostları da konuşma yaptı. Anmada söz alan Sami Yılmaztürk'ün eşi Nilgün Yılmaztürk de anmada söz alarak "onun bıraktıklarını yarım bırakmayacağız, onun gibi mücadele etmeye devam edeceğiz" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Anma yapılan konuşmaların ardından Mimar Yılmaztürk anısına hazılanan plakete çiçek bırakılmasıyla son buldu.