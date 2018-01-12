Vahşetin sanıklarına 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kastamonu'da 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'ni öldürüp, cansız bedenlerini yakan 3 şahıs hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan beş kişilik Çataloğlu Ailesi'ni öldürüp yaktıkları iddiasıyla tutuklanan Erkan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile kayınpederi Ali Şahin için 'kasten adam öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Şüphelilerin evin yakılması ve hayvan hırsızlığından da ceza alması talep edildi.

DHA'daki habere göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı; Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu 12 yaşındaki Serdar'ın gece hayvanlarını çalmaya gelen hırsızlara direnirken tabanca ve tüfeklerle öldürüldüğünü, cesetlerinin de yakıldığını açıklamıştı. Savcılık, olayla ilgili tutuklu bulunan Erhan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile kayınpederi Ali Şahin dışında başka şüpheli bulunmadığını belirtmişti.