Vahşet konvoyu

Tokat'ta yapılan bir operasyonda, 7 ilden kente köpek dövüşü için gelen yaklaşık 100 kişiden 32'si hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Tokat'ta, 7 ilden kente köpek dövüşü için gelen 100 kişiden 32'si hakkında işlem başlatıldı.

Hürriyet'in haberine göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tokat Şube Müdürlüğüne, Zile ilçesine bağlı Ütük köyünde 7 Ocak günü bahisli köpek dövüşleri yapılacağı yönünde ihbar gelmesi üzerine, Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum ve Nevşehir illerinden gelen bahis çetesi üyeleri yakalandı.

Hayvanseverler, Tokat DKMP sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma mesaj yazarak, köpek dövüşüne karşı tepkilerini dile getirdi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 4 şüpheliye kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem uygulanırken, 27 kişiye de kumar oynamaktan dolayı Kabahatler Kanununa Muhalefetten yasal işlem yapıldığı aktarıldı.

Bahisçilere kişi başı 259’ar lira olmak üzere toplam 6 bin 993 lira idari para cezası, 1 hayvan sahibine de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.