Vaazda reklam yapan imama tepki

Cuma vaazı sırasında Türk Telekom'un internet paketinin reklamını yapan imama CHP'den tepki geldi.

Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, kendisini çeken imam Cuma vaazı sırasında Türk Telekom'un internet paketinin reklamını yapıyor.

Telekom'un özelleştirildiğinden haberi olmadığı iddia edilen imam "Özel olsa yapmayız da devletin kurumu olduğu için. Çok sevdiğim bir de arkadaşım da rica etti" ifadelerini kullanıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter'dan vaaz arasına reklam alan imama tepki gösterdi.

Yarkadaş, "AKP iktidarı döneminde her şey hızla yozlaştırıldı. Camilere siyaseti soktular yetmedi; şimdi de hutbe arasına 'reklam alma' dönemi başladı. İzlerken utandım; yazık..." dedi.

İşte reklam videosu:

