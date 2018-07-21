Uzun dönem askerlerin bedellileri tehdit ettiği videoya idari inceleme

Bir grup uzun dönem asker, kışlalarına gelecek olan bedelli adaylarını tehdit etti. Uzun dönem askerlerin çektiği video sosyal medyada olay oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) görüntülerle ilgili idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bedelli askerlik yapacaklar için 28 günlük temel askerlik eğitimi şartı getirilmesinin yankıları sürerken sosyal medyaya düşen bir video tartışmaya başka bir boyut kazandırdı. Asekerlik görevini uzun dönem olarak yapan bir grup asker tarafından çektiği iddia edilen görüntülerde bedelli askerlik adaylarına yönelik tehdit ve hakaretler yer alıyor. Küfür, hakaret ve tehdit içeren video, bedelli askerliğe başvuracaklar tarafından “bu yüzden 28 günlük temel eğitim iptal edilmeli” mesajıyla paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bir grup uzun dönem asker tarafından çekilen ve bedelli askerlik yapacaklara yönelik ifadelerin yer aldığı görüntülere ilişkin idari inceleme başlatıldı.

TSK: İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerin yayınlanmasının ardından TSK tarafından söz konusu olaya ilişkin idari inceleme başlatıldığı duyuruldu.