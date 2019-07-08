Uzaya gidecek ilk siyah Afrikalı astronot yaşamını yitirdi

Güney Afrika'da bir milyon kişi arasından uzay yolculuğuna çıkacak ilk siyah Afrikalı olarak seçilen Mandlo Maseko Cumartesi günü bir motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da bir milyon kişi arasından uzay yolculuğuna çıkacak ilk siyah Afrikalı olarak seçilen 30 yaşındaki Mandlo Maseko, 2013'te ABD'deki Lynx Apollo Uzay Akademisi'nin yarışmasını kazandıktan sonra "kıtanın gururu Afronot" olarak anılmaya başlanmıştı. Maseko motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

'KAHRAMANIM MANDELA'

BBC'nin haberine göre, Pretoria'nın yoksul bir mahallesinde yaşayan beş çocuklu bir ailenin en büyük oğlu olan Maseko, ilk ayakkabısını 16 yaşında alan babasını en büyük kahramanı olarak nitelemiş "İkinci kahramanım Nelson Mandela" demişti.