Uyuşturucu sanıklarının cezası 'suçu cami yakınında işledikleri' için artırıldı

Antalya Manavgat'ta uyuşturucu satıkları gerekçesiyle yargılanan üç sanığın cezası, satışı cami yakında yaptıkları için yüzde 50 oranında artırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattıkları belirlenen Halil Tosun, Bayram Akbulut ve İbrahim Halil Karaburç 20 yıl 7'şer ay hapse mahkum oldu. Mahkeme, uyuşturucu satışının cami yakınındaki berberde yapılması nedeniyle sanıkların cezalarını yüzde 50 oranında artırdı.

Jandarma geçen yıl Aşağıhisar mahallesinde berberlik yapan İbrahim Halil Karaburç'un arkadaşları Halil Tosun ile Bayram Akbulut aracılığıyla uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi, berber dükkanı çevresinde önlem aldı. Ekipler yaptıkları baskında, poşet ve çanta ile İbrahim Halil Karaburç'un evinde toplam 9 kilo 775 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan üç şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

SUÇ MAHALLİ CAMİYE YAKIN OLUNCA...

Şüpheliler hakkında "örgütlü şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis ve 30 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması görüldü. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraatlarını talep etti.

Yargılama sonunda sanıklar 16 yıl 6'şar ay hapis ve günlüğü 20 liradan 1800 gün adli para cezasına mahkum edildi. Suç yerinin Alime Hatun camisine mesafesinin 200 metreden az olması nedeniyle cezanın yarı oranında artırılmasına karar veren mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak sanıkları 20 yıl 7'şer ay 15'er gün hapis ve 2 bin 250 gün adli para cezasına mahkum etti.