Üsküdar SGK tesisinde dev çadır tente devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Üsküdar sahilindeki SGK sosyal tesisinde dev çadır tente yurttaşların üzerine devrildi. Vatandaşlardan gelen uyarılara rağmen tentelerin İBB tarafından dillendirilen 'manzarayı bozuyor' gerekçesiyle sabitlenmediği iddia edildi.

Üsküdar sahilinde, Boğaz kıyısında bulunan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait sosyal tesiste, çay içmek için bulunan yurttaşların üzerine rüzgar sonucu çadır tente devrildi. Olayda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Omurgası kırılarak ağır yaralanan Zeliha Bekmezci, Kadıköy'de bulunan eski GATA hastanesinde acil ameliyata alındı.

Çevredekiler olayın ihmal sebebiyle gerçekleştiğini, tesiste çalışanların ve bazı yurttaşların tentelerin sabitlenmek üzere bağlanmasını talep ettiğini fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Manzarayı bozuyor" gerekçesiyle talebi reddettiğini iddia etti.