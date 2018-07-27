Urla'da Özbek halkının ata yadigarı zeytinliği katlediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla'nın Özbek köyünde köyün kolektif varlığı olan 103 dönümlük zeytinlik içerisine fen işleri şantiyesi kurmak için geçen yıl harekete geçmişti. Yöre halkının itiraz ve protestolarına rağmen belediye 103 dönümlük alanın yaklaşık 30 dönümünde ağaç katliamı gerçekleştirdi. Asırlık zeytin ağaçlarının bir bölümü söküldü. Özbek halkı dün bir kez daha 'Ata yadigarı zeytinime dokunma' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla'nın Özbek köyünde köyün kolektif varlığı olan 103 dönümlük zeytinlik içerisine fen işleri şantiyesi kurmak için geçen yıl harekete geçmişti. Yöre halkının itiraz ve protestolarına rağmen belediye 103 dönümlük alanın yaklaşık 30 dönümünde ağaç katliamı gerçekleştirdi. Asırlık zeytin ağaçlarının bir bölümü söküldü. Uzun süredir zeytinlikleri korumak için mücadele sürdüren Özbek halkı dün bir kez daha "Ata yadigarı zeytinime dokunma" dedi.

Urla'nın Özbek mahallesinde yüzlerce yıllık zeytin ağaçları İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi işbirliğiyle katledildi. Özbek'te dün bir kez daha bir araya gelen çevre ve yaşam savunucuları, düzenledikleri basın açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi işbirliğiyle katledilen zeytinliğe sahip çıktıklarını bir kez daha vurguladılar.

Çeşitli çevre örgütlerinin temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, katledilen alanın 103 dönümlük bir zeytinliğin içerisinde kaldığını, bu zeytinliğin Özbek Köyünün ata mirası olduğunu vurguladı.

Geçmişte Özbek köyü tüzel kişiliğine ait olan 103 dönümlük zeytinliğin, Bütünşehir yasası çıktıktan sonra Urla Belediyesi'ne geçtiği, sonra da Urla Belediyesi üzerinden Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine girdiği ifade edildi. Özbek Muhtarı Işık Erdoğan, Özbekliler olarak miraslarına sahip çıkmak için gerekeni yapacaklarını belirtti.

soL Haber'e yaşadıkları süreci anlatan Özbekliler şunları söyledi:

"Bu ağaçlar 300-400 yıllık ağaçlar ve bizlere ata mirası. Burası geçmişten bugüne imece yoluyla bakımı yapılan, dileyenin gidip zeytin topladığı kolektif bir alandı. Geçmişte zeytinyağı fabrikasında yağını sıkar kullanırdık. Seçimden önce gelip burada bir şantiye yapmayacaklarının sözünü verdiler. Ardından da burda mezbaha yapılacağını söylediler. Oysa tapusunda dahi zeytinlik olarak kaydedilen bir alanda tesis yapılması yasak. Yasaya göre zeytinlik sahalarının en fazla yüzde 10'una zeytinyağı işleme tesisi yapılabiliyor. Baktık ki ağaçlar sökülmeye başlanmış. Uyarılarımız sayesinde önce yalnızca 15-20 kadar ağacı söküp götürdüler. Sonrasında çevre gönüllüleri aldıkları haber üzerine bir gece yarısı sahaya gittiklerinde 60-70 kadar daha ağacın söküldüğünü görüp engel olmaya çalışmışlar. Bize söylenen, bunların alınıp başka yere tekrar dikildiği. Teknik olarak zeytin ağacının sökülüp başka yere dikilmesi mümkün ama bunun birçok şartı bulunuyor. Örneğin son olarak sökülen 60-70 ağacın yaş ortalaması 150. Ayrıca gece sökülmüşler. Burada 300-400 yıllık ağaçlar var. Yazık oluyor geleceğimize. Şu anda 103 dönümün 30-35 dönümünü katletmiş durumdalar, devamının gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz."

Özbek köy meydanında yapılan bilgilendirme ve basın açıklamasından sonra katledilen zeytinliği ziyaret eden çevre ve yaşam savunucuları ile köylüler, gerçekleşen tahribata bir kez daha tanık oldular.

İşte Özbek köyündeki katliamdan kareler: