Urfa'daki hekime şiddet olayı Hacettepe'de protesto edildi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan sağlıkçılar ve öğrenciler, Urfa'da Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a yönelik taşlı saldırıyı protesto etti.

Urfa'da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a yönelik taşlı saldırı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki sağlıkçılar tarafından protesto edildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde toplanan sağlık emekçileri ve öğrenciler, sağlıkta şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu.

Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a geçmiş olsun dileklerinin iletildiği basın açıklamasında, Sağlık Bakanı'na ve Cumhurbaşkanı'na seslenilirken, artık daha geç olmadan sağlık çalışanlarına yönelik artan saldırılara karşı bir yasanın çıkarılması gerektiği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıllarda kaybedilen sağlık çalışanları anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından basın açıklaması sona erdi.