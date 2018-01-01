Urfa'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa’da yoldan çıkarak ağaçları yerinden söken otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza Şanlıurfa-Mardin otobanı bağlantı yolunda meydana geldi. Gaziantep istikametinden Şırnak istikametine gitmekte olan Nihat Ercan yönetimindeki araç, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilin altında kalan sürücüsü Nihat Ercan hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer 4 kişi yaralı olarak kurtuldu.