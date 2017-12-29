Ünversitede 'evrim' afişi yasak, 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' afişi serbest!

Üniversite çatısı altında evrim sempozyumu afişine izin verilmeyen Türkiye'de, bir üniversitenin kurumsal logosuyla "Müslüman yılbaşı kutlamaz" afişleri asıldı.

İTÜ yönetiminin "Evrim sempozyumu" afişine izin vermediği Türkiye'de, bir başka üniversitede koridorlara "Müslüman yılbaşı kutlamaz" afişleri yapıştırıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki farklı noktalara, üniversitenin logosunun da yer aldığı 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve 'Piyango haramdır' yazılı afişler asıldı. Üniversite yetkilileri, "Kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını onaylıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde İstanbul Teknik Üniversitesi yönetimi "Evrim yoksa bilim de yok" yazılı sempozyum afişlerini uygun bulmamış, asılmasına izin vermemişti.

Farklı üniversitelerde de olsa bu iki olay, Türkiye'de akademinin hangi noktaya getirildiğini gözler önüne seriyor.