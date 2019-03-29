Üniversiteye 'zorla' cami: Bakanlık, cami planına itirazı reddetti!

İzmir'in devlet üniversitelerinden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) imar planında üniversite alanının cami alanı yapılmasına yönelik itirazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından reddedildi. İYTE'de doktora öğrencisi ve aynı zamanda TKP'nin Urla Belediye Başkanı olan Gizem Batı Ayaz, 'Hukuki süreç başlatacağız, bu gerici uygulamanın peşini bırakmayacağız' dedi.

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan ve kentin devlet üniversitelerinden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) yerleşkesine cami inşa edilmesi yönündeki imar planı değişikliğine yapılan itiraz reddedildi.

90 ÖĞRENCİ İTİRAZ DİLEKÇESİ VERMİŞTİ

Üniversite yerleşkesine cami yapılması amacıyla gerçekleştirilen imar planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Ekim 2018 tarihinde onaylanmış, 8 Ocak 2019 tarihinde, öğrencilerin sınav döneminde askıya çıkarılmıştı. 30 günlük itiraz süresinin ilk yarısı sınav dönemine, kalan kısmı ise ara tatile denk getirilse de, imar planına karşı yaklaşık 90 öğrenci itiraz dilekçesi vermişti.

BAKANLIK GEREKÇE GÖSTERMEDEN İTİRAZLARI REDDETTİ

İtirazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından reddedildi. Bakanlığın 04 Mart 2019 tarihli "olur"u ile hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedildiğine ilişkin resmi yazı öğrencilere ulaştı.

TKP URLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ, PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Kendisi de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olan ve imar planına itiraz edenler arasında bulunan TKP'nin Urla Belediye Başkan adayı Gizem Batı Ayaz, konu ile ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Ayaz, yalnızca itiraz dilekçesi vermekle kalmayacaklarını, konunun peşini bırakmayacaklarını, hukuki süreci başlatacaklarını ve bu alanda siyasi mücadeleyi büyüteceklerini belirtti.

Ayaz, 31 Mart akşamı TKP’nin Urla'da seçimleri kazanması halinde, bu gerici uygulamanın durdurulacağını belirtti.