üniversitemeDokunma

Üniversitelerin bölünmesine ilişkin yasa TBMM'de görüşülürken, İstanbul Üniversitesi öğrencileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dertleri ideolojik" diye yaftaladığı düşüncelerini anlattı.

İdari önlemler gerekçe gösterilerek bölünmesi gündeme getirilen bir dizi fakültede öğrenciler günlerdir ayakta. Üniversiteleri bölmeyi hedefleyen yasa tasarısı bugün ve yarın meclis gündeminde görüşülüyor.

Tasarı, gündeme geldiği günden itibaren öğrencilerin büyük tepkisine ve kalabalık eylemlerine neden oldu. Öğrenciler, belli bir amaçla seçtikleri bölümlerin değiştirilmesini, sınav kazanarak girdikleri üniversitenin başka bir üniversiteye dönüşmesini kabullenmiyor ve tepkilerini eylemlerle gösteriyorlar.

TUKAKA YERİNE 'İDEOLOJİK' YAFTASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilerin bu tepkisine "dertleri ideolojik" yaftalamasıyla yaklaşması da tepkileri arttırdı. Öğrenciler bu "ideolojik" olduğu iddia edilen dertlerini günlerdir anlatıyor; döviz, pankart ve sloganlarıyla dillendiriyor. Ne istediklerinin farkındalar ve net bir şekilde bunu ortaya koyuyorlar.

soL HD bir kez daha bu "ideolojik" diye yaftalanan taleplerin gündeme getirilmesi için bir video hazırladı.

'BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARMAK'

Yasanın bugün ve yarın mecliste görüşüleceğini duyururken AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da, "Bir bardak suda fırtına koparmanın, olayı farklı yerlere getirmenin hiçbir anlamı yok... Atılan adım tamamen akademik dünyanın taleplerine kulak veren bir tasarı" gibi gerekçeler ortaya koymuştu.

İktidar siyasetçileriyle öğrencilerin farklı dili konuştukları kesin. İktidarın terörize eden ve yaftalayan; dinlemeyen dilini artık iyi biliyoruz. Bakalım öğrenciler ne diyor?