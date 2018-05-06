Üniversiteleri bölme planı erteleniyor mu?

AKP iktidarının üniversitelerin bölünmesine ilişkin yasa tasarısını seçim sonrasına erteleme eğiliminde olduğu iddia edildi. soL'a görüş bildiren CHP Milletvekili Ali Şeker bu doğrultuda henüz kesin bir bilgi bulunmadığını ancak bu yönde bir kararın mümkün olduğuna işaret ederek, 'Tepki nedeniyle geri çekebilirler' dedi. TKG ise 'Söylentilere göre hareket edilmemeli, üniversiteliler kararlılıklarını yansıtmaya devam etmeli' açıklaması yaptı.

AKP iktidarının üniversitelerin bölünmesine ilişkin yasa tasarısını seçim sonrasına erteleme eğiliminde olduğu bildiriliyor. Ancak henüz ilgili TBMM Komisyonu'ndaki muhalefet partilerinin üyeleri de dahil olmak üzere ulaşmış bir resmi bilgi bulunmuyor.

Perşembe akşam yasa tasarısının Meclis’teki oylaması, karar yeter sayısının bulunamaması üzerine 8 Mayıs Salı gününe ertelenmişti. soL Haber’in görüştüğü CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker “Üniversiteleri bölme girişimine karşı çok büyük bir tepki var. Siyasi iktidar yasa tasarısında ısrar etmekte, seçim öncesinde tepkilerin sonuçlarını göze almakta zorlanıyor. Bu nedenle Salı günü tasarıyı geri çekebilirler" dedi.

'DAHA KALABALIK VE BAŞARILI ÜNİVERSİTELER VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Gençlik Festivali'nde yaptığı konuşmada üniversitelerin bu haliyle yönetilmesinin zor olduğunu, bölünmelerinin gerektiğini yineledi. Şeker, "Yüzde 86’ya varan destekle seçilen, yani üniversite içinde seçilmiş isimleri atamak yerine, kendi belirledikleri isimleri rektör yapınca yönetmekte zorlanırlar tabii ki. Dünyanın pek çok yerinde daha kalabalık üniversiteler var, New York Üniversitesi’nin 300 bin öğrencisi ve başarılı bir şekilde yönetiliyorlar” yorumunu yapıyor.

8 Mayıs’ta “seçim paketi” olarak bilinen vergi affı, “imar barışı” gibi düzenlemeleri içeren ve kapsamıyla AKP iktidarı tarafından “oy getireceği” düşünülen düzenlemeler de gündemde olacak. Bu tasarıya öncelik verilmesi, üniversitelerin bölünmesine ilişkin tasarınınsa ertelenmesi olasılığının güçlü olduğu düşünülüyor.

'SÖYLENTİLERE GÖRE TAVIR ALINMAMALI'

Üniversitelerin bölünmesini amaçlayan yasa tasarısının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu oturumu, karar yeter sayısının bulunamamasından dolayı 8 Mayıs'a ertelenmişti. 8 Mayıs'ta tasarıya karşı kitlesel eylem yapılması planlanıyordu. Tasarının seçim sonrasına ertelenmesine ilişkin haberler medyada yayılmaya devam ederken, bu bilginin henüz söylenti düzeyinde olduğu anlaşılıyor.

"Üniversiteme Dokunma" sloganıyla haftalardır üniversiteliler ayakta. İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere son yılların en kitlesel üniversite eylemleri yaşanıyor. soL Haber'e konuya ilişkin görüş bildiren Türkiye Komünist Gençliği ise, "Henüz söylenti ya da tahmin düzeyinde birtakım bilgiler var. Söylentilere göre tavır almak, gardımızı indirmek doğru olmaz. Her durumda 8 Mayıs'ta öğrencilerin üniversitelerinde kararlılıklarını yansıtan, büyük eylemler düzenlemeleri gerektiğine inanıyoruz" açıklaması yaptı.