Üniversite'de silahlı saldırı: Araştırma görevlisi öldürüldü

Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H., araştırma görevlisi Ceren Damar'ı odasında tabanca ile ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Hasan İsmail H. araştırma görevlisi Ceren Damar'ı önce bıçaklayarak yaraladı, ardından silah ile vurdu.

Ağır yaralanan Ceren Damar ise ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından üniversiteden otomobil ile kaçan zanlı kısa süre sonra aynı bölgede bulundu. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü. Hasan İsmail H.'nin olayda kullandığı tabancanın babasına ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ceren Damar İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk üzerine doktora yapıyordu.