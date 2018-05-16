Üniversitede Leonardo da Vinci'ye sansür: Açmayın sıkıntı çıkıyor

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi kütüphanesindeki Leonardo da Vinci’nin 'Vitruvius Adamı' adlı eserinin replikasının üzerine, 'Açmayın sıkıntı çıkıyor' şeklinde bir not koyuldu. Eserin sansürlendiğini söyleyen üniversite öğrencileri durumu protesto etti.