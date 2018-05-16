Üniversitede Leonardo da Vinci'ye sansür: Açmayın sıkıntı çıkıyor

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi kütüphanesindeki Leonardo da Vinci’nin 'Vitruvius Adamı' adlı eserinin replikasının üzerine, 'Açmayın sıkıntı çıkıyor' şeklinde bir not koyuldu. Eserin sansürlendiğini söyleyen üniversite öğrencileri durumu protesto etti.
Çarşamba, 16 Mayıs 2018 09:31

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi kütüphanesinde bulunan ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin “Vitruvius Adamı” isimli eskizinin replikasına “Açmayın sıkıntı çıkıyor” yazılı bir not yapıştırılması tepki çekti.

Gazete Habertürk'ten Meltem Samancı'nın haberine göre eserin sansürlendiğini belirten bir grup öğrencinin tepkisi üzerine replikanın üzerindeki kâğıt kaldırıldı. 

Üniversite yetkilileri, kağıdın öğrenciler tarafından yapıştırılmış olabileceğini ifade etti.

Öğrenciler sosyal medyada sansürü protesto etti.