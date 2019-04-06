Üniversitede 'Deizmin karanlık yüzü' adı altında konferans verecek!

Nur cemaatinin 'Yazıcılar' adlı grubuna ait Hayrat Vakfı'nın Bursa temcilcisi Mustafa Topöz'ün, Dumlupınar Üniversitesi'nde 'Deizmin karanlık yüzü' başlıklı bir konferans vereceği duyuruldu.

Üniversitelerde bilim dışı ve laiklik karşıtı faaliyetler sürüyor. Bazı cemaat ve tarikatlara ait dernekler, üniversite çatısı altında propaganda faaliyetlerine devam ediyor.

Bunun son örneklerinden biri de Kütahya'daki Dumlupınar Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren "Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Topluluğu" bir duyuruyla, öğrencileri Mustafa Topöz'ün konferansına davet etti.

"Deizmin karanlık yüzü" adı altında bir konuşma yapacağı duyurulan Mustafa Topöz, Nur cemaatinin "Yazıcılar" adlı grubuna ait Hayrat Vakfı'nın Bursa temsilcisi olarak tanınıyor.

İşte Dumlupınar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın öğrencilere ilettiği duyuru: