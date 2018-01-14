Üniversite öğrencisi Hazal, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hazal Akyürek, babaannesiyle kaldığı 6. kattaki evin penceresinden düşüp yaşamını yitirdi. Polis, intihar ihtimalini de araştırıyor.

İstanbul'da, üniversite öğrencisi genç kız kaldığı evin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Beşiktaş ilçesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre akşam arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden üniversite öğrencisi Hazal Akyürek (20), saat 03.45 sıralarında babaannesiyle birlikte yaşadığı, Akatlar Mahallesi'nde bulunan evlerine geldi.

Genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle 6. kattaki evin penceresinden düştü.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 kattan beton zemine düştüğü belirlenen Hazal Akyürek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, intihar ihtimalini de araştırıyor.

