Üniversite öğrencilerinin beşte biri çalışıyor: Makarna yiyerek geçinebiliyor!

Akdeniz Üniversitesinde yapılan bir ankete göre öğrencilerin yüzde 21,2’si çalışarak geçinebildiğini söylüyor. Öğrenciler geçinebilmek için makarna yediklerini ifade ediyor.

Akdeniz Üniversitesinde (AKDÜ) yüksek lisans eğitimi gören Şafak Yıldız (Uluslararası İlişkiler) ve Bahar Özkan’ın (Sosyoloji) öğrenciler arasında yaptığı bir anket oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

BirGün’den Dilan Esen’in haberinde aktardığı ankete göre öğrencilerin beşte biri geçinmek için çalışmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Bunun yanında öğrenciler beslenme, barınma ve ulaşım gibi temel konularda da sıkıntılar yaşıyor. Öğrenciler geçinebilmek için makarna yediklerini ifade ediyor.

Öğrencilerin güncel ekonomik koşullarda yaşadığı beslenme, barınma, ulaşım ve eğitim olanaklarından yararlanabilme durumu ve yoksulluk ölçütünü tespit edebilmek amacıyla yapılan ankete göre, öğrencilerin 5’te biri geçinmek için çalışmak zorunda kaldığını söylüyor. Öğrencilerle yüz yüze görüşülerek ve online ortamda yapılan ankette öğrencilerin yüzde 61,2’si maddi problemleriyle mücadele edemediklerini belirtirken geri kalanıysa aile desteği veya okula devam ederken çalıştığını ifade ediyor.

‘MAKARNA YİYEREK GEÇİNİYORUM’

Ankete katılan öğrenciler geçim sıkıntılarını, “Makarna yiyerek, evden dışarı çıkmayarak, iş bulmaya çalışıp borçları kapatmaya çalışarak… Genelde de mücadele edemiyorum bu yüzden okulu bırakmam yakındır” şeklinde ifade ediyor.

Ankete göre öğrencilerin geleceğe dair olumsuz ve umutsuz yanıtların çoğunlukta olduğu görülürken, ekonomik sorunlarla mücadele etmeye çalışan öğrencilerin eğitim hayatları ile ilişkilerinin zorluğa girdiği söyleniyor.

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 78,4’ü 1000 TL ve altında ücretle geçindiğini ifade ederken, yüzde 93,8’i hiçbir kurumdan burs ya da yardım almadığını söylüyor. Öğrencilerin sadece yüzde 1,1’i 300 TL ve üzeri burs alabiliyor.

GEÇİNEMİYORLAR

Ankete katılan öğrencilerin;