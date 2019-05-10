Üniversite iki resmi 'müstehcen' buldu: Sırt dekoltesi kapatılırsa sergiye alırız!

Ege Üniversitesi'nde düzenlenecek resim sergisi için öğrencilerin çizdiği iki eser Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından müstehcen bulunarak sergiden çıkarıldı. Üniversite, resimde sırtı görünen kadın figürlerinin sırtlarının kapatılması halinde sergiye kabul edileceğini söyledi!

Ege Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından düzenlenecek resim sergisindeki iki çalışma, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(SKS) tarafaından fazla müstehcen bulunarak ya çalışmaların sergide yer almaması gerektiğini ya da çalışmalarda ki figürlerin biraz daha kapatılmasını istedi.

egedebirgun.com'dan Arda Özarda'nın haberine göre, sansürlenen çalışmaların biri sırtı görünen iki figürün birbirine sarılması, diğeri de yine sırtı görünen bir kadın figüründen ibaret.

'KADININ SIRTI GÖRÜNMESİN'

Denetlenen çalışmaların birinde kadın figürünün sırt dekoltesi kapatılırsa sergiye kabul edilebileceği söylendi. Daha önceki dönemlerde de denetlemenin olduğu fakat bu tarz bir sansür ya da yasakla karşılaşılmadığının da altı çizildi.

İTİRAZ EDİLDİ SONUÇ BEKLENİYOR

Müstehcen bulunan ve yasaklanan iki resim için öğrenciler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na (SKS) itiraz dilekçesi yazarak resimlerin sergide yer alması gerektiğini savundu. Öğrenciler şimdi yanıt bekliyor.

İşte yasaklanan o iki çalışma: