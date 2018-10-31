UNICEF: Türkiye okul öncesi eğitim eşitliğinde sonuncu

UNICEF'in yaptığı bir araştırmaya göre okul öncesi eğitim eşitliğinde Türkiye sonuncu sırada...

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) yaptığı bir araştırmaya göre okul öncesi eğitim eşitliğinde Türkiye son sırada.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre sanayileşmiş 41 ülkeyi kapsayan "Adil olmayan bir başlangıç" adlı araştırma, eğitimdeki eşitsizliği ele alıyor.

Araştırmada eğitimde eşitsizliğin en yaygın olduğu ülkeler Bulgaristan ve Malta. En eşit ülke ise Letonya.

TÜRKİYE EĞİTİMDE EŞİTLİKTE SON SIRADA

Araştırma kapsamında incelenen bütün ülkelerde, ebeveynlerin eğitim ve sosyal durumunun çocukların eğitimdeki başarısını etkilediği görüldü. Araştırmanın yapıldığı 16 ülkede, yoksul ailelerinin çocuklarının ekonomik durumu iyi olan ailelere kıyasla okul öncesi eğitimden daha az yararlandığı belirlendi.

Okul öncesi eğitimde eşitlik açısından Litvanya, İzlanda ve Fransa en üst sıralarda yer alıyor. Türkiye ise araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında bu bakımdan son sırada yer alıyor.

Raporda, 2015 yılı verilerine göre Türkiye'de her üç çocuktan ikisinin zorunlu eğitim öncesi anaokuluna gittiği belirtildi. Buna göre, Türkiye’deki çocukların 68,6’sı ilkokula başlamadan önce haftada en az bir saat okul öncesi eğitim imkanından yararlanıyor. Bu oranla 41 ülke arasında sonuncu olan Türkiye'nin bir üst basamağında yüzde 86,8 ile ABD var.

İLK VE ORTAÖĞRETİMDEKİ EŞİTSİZLİK BELİRLENEMEDİ: YETERLİ VERİ YOK

Raporda, OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015 araştırmasında Türkiye hakkında yeterli veri olmadığı belirtildi. Bu nedenle Türkiye, ilk ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim eşitsizliği açısından yapılan karşılaştırmalarda yer almadı.