Ünal: Marksist Leninist bir işbirliği olduğu görülüyor

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'yi eleştirirken "Maalesef bugün angajmanlarına baktığımızda Marksist Leninist bir işbirliği olduğu açıkça gözüküyor" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Merkez Yürütme Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. CHP'nin OHAL ile ilgili eylemlerini değerlendiren Ünal " CHP 'nin OHAL eylemi vardı. Yine parmaklarını sallayarak rutin hakaret ve iftiralarını sürdürdüler. İstanbul İl Başkanı tutuklu vekiller için rehin benzetmesinde bulundu. Bu dikkat çekiciydi. Kılıçdaroğlu'nun içinden geldiği geleneği biliyorsunuz. Maalesef bugün angajmanlarına baktığımızda Marksist Leninist bir işbirliği olduğu açıkça gözüküyor. Böyle yapıdan yerli ve milli bir duruş beklemek hayal olur. Avrupa'da yeni Marksist hareket gelişime hizmet etmiş olsa da biz de böyle değil" ifadelerini kullandı.

Kongre takvimi

Ünal partisinin kongre hazırlıklarından bahsederek "Bizim önümüzdeki süreçre Ramazan'dan hemen sonra Gençlik ve Kadın Kolları'nın seçiminin ardından olağan kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Saadet Partisi'ne yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sözleri hakkında konuşan Ünal "Değerlendirmeye değer görmüyorum. Spekülasyon ve yeni tartışma alanı oluşturmak üzerine bu dil ve söylem gözüküyor. Kendi değerlendirmelidir" sözlerini kullandı.