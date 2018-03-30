Umuda yolculuk ederken ya sömürü ya ölümle son bulan hayatlar

Türkiye güne Iğdır-Kars karayolunda yaşanan bir insanlık dramıyla uyandı. Küçücük bir minibüse sığıştırılan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu onlarca mültecinin bindikleri araç, aydınlatma direğine çarptı. 17 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı. Trajedi bundan ibaret değil... 2017'de Akdeniz'i geçmeye çalışan 3 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de 2017'de yaklaşık 100 sığınmacı ve mülteci de iş cinayetlerinde, ağır sömürü koşullarında yaşamını yitirdi.

Türkiye güne Iğdır-Kars karayolunda yaşanan bir insanlık dramıyla uyandı. Küçücük bir minibüse sığıştırılan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu onlarca mültecinin bindikleri araç, aydınlatma direğine çarptı. 17 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı… Taşıma kapasitesi 14 olan minibüste 53 mültecinin taşındığı anlaşıldı.

Emperyalizmin, işgalin, savaşın, yoksulluğun, dinciliğin, baskıların sonucu, yaşadıkları topraklardan kopmak zorunda kalan, bir tutamak, bir ümit, bir ışık bulmak için yollara koyulan mültecilerin umudu, direğe çarpan minibüsle birlikte cayır cayır yanıp yok oldu.

Yaşanan bu trajedi, ülkemizde benzer yaşamları paylaşan yüz binlerce sığınmacı ve mültecinin karşı karşıya kaldıkları koşulları akıllara getirdi.

YA SÖMÜRÜ YA ÖLÜMLE SÖNEN YAŞAMLAR

“Umut” yolculuğuna çıkmak zorunda bırakılan binlerce mültecinin akıbeti ya ucuz işgücü olarak sömürülmek, ya aşağılanarak baskı altında çalıştırılmak ya da bazen tıkıştırıldıkları derme çatma teknelerde, sığıştırıldıkları kamyon ve minibüslerin içlerinde can vermek oluyor.

BM Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, 2017 yılında Akdeniz'i geçmeye çalışan 3 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Uluslararası Göç Örgütü göçmenlerin boğularak, açlık ve susuzluk çekerek ya da şiddete maruz kalarak hayatını kaybettiğini vurguladı.

TÜRKİYE TOPRAKLARINDAKİ SIĞINMACILAR

Iğdır-Kars karayolunda meydana gelen feci kazayla yeniden gündeme gelen sığınmacılar konusu, Türkiye’nin nesnel gerçeklerinden biri. Peki Türkiye’de sığınmacıların durumu nedir?

Türkiye'de 2017 yılında ağır sömürü koşullarında ve iş cinayetlerinde yaşamını yitiren sığınmacı ve mülteci sayısı ise en az 88. Türkiye'de iş cinayetlerinde ölen 2 bin 6 işçiden 88'i çoğunluğu Suriyeli olan sığınmacılar.

soL Dergi’nin üçüncü sayısında Yıldız Koç’un hazırladığı habere göre 3,5 milyondan fazla Suriyeli, bu topraklarda, bizim yaşamımızı paylaşıyor. Bu sayı kayıtlı olan Suriyelileri kapsıyor, pek çok kayıtsız mülteci de var bu topraklarda. Bu yazıda isimleri “Suriyeli mülteciler” olarak geçecek ama hukuken “mülteci” değiller. AKP iktidarı, kendi desteğiyle yürütülen savaş nedeniyle yurtlarını terk etmek durumunda kalan insanlara “sınırlarını açtığı” 2011 yılından beri, ülkedeki Suriyelilerin sayısı sıçramalı biçimde artış gösterdi.

Bir süre sonra ise yapılan yasal düzenlemelerle geçici koruma kapsamına alındılar. Yasaya göre, geçici koruma kapsamındaki kişilere, Türkiye’de yasal olarak kalma, ülkelerine zorla geri gönderilmelerine karşı koruma, sağlık ve eğitim hizmetleri, sosyal yardımlar ve iş piyasasına erişim dâhil olmak üzere bir dizi hak, hizmet ve yardımdan yararlanma imkanı sağlanıyor. Böyle deniyor ama Türkiye vatandaşlarının dahi sağlık ve eğitimle verdiği sınav düşünüldüğünde, elbette işler çok da böyle yürümüyor.

Suriyeli mültecilerin çok büyük bir çoğunluğu emek gücünü satarak çalışma yaşamı içinde yer alıyor. Konuya ilişkin sağlıklı verilere ulaşmak mümkün olmasa dahi 650 bin civarında Suriyeli işçinin istihdam içinde yer aldığı tahmin ediliyor. Kayıt dışılığın, örgütsüzlüğün ve kuralsızlığın en yaygın olduğu sektörlerin başında gelen tarım, tekstil ve inşaat, Suriyeli işçilerin istihdamında da doğal olarak başı çekiyor. Bu sektörlerin yapısal sorunları Suriyeli işçilerin bu sektörlerde daha rahat iş bulmasını sağlarken, bir yandan da Suriyeli işçilerin gelişiyle birlikte bu sorunlar derinleşiyor.