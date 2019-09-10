Ümraniye’de dinci vakfın okulu kamu arazisini kullanıyor

Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu İlim Yayma Vakfı’nın Ümraniye’deki özel okulunun kamuya ait araziyi kullandığı ortaya çıktı. Mahalleli belediye planında park alanı olarak gözüken yeşil alanın kullanıma açılması için basın açıklaması yapacak.

Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanvekili olduğu İlim Yayma Vakfı’na ait Ümraniye’deki özel okulun kamuya ait araziyi kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Ümraniye Belediyesi’nde Atakent Mahallesinde bulunan İlim Yayma Vakfı’nın kamuya ait araziyi kullandığı, planlarda park alanı olarak gözüken yerlere üstü kapalı spor salonu ve betonarme bir güvenlik kulübesi yaptığı anlaşıldı.

ANAOKUL İHTİYACI İÇİN YAPILMIŞTI

Odatv’nin haberine göre vakfa ait söz konusu bina 1997 yılında Ümraniye Belediyesi tarafından Atakent Mahallesi’ne anaokulu ihtiyacı karşılanmak üzere yapılmıştı. Fakat bu bina yapıldıktan sonra İlim Yayma Vakfı’na kiraya verildi ve özel okul olarak faaliyetine başladı.

İlim Yayma Vakfı'na ait bu özel okul zaman içinde arka bahçesini genişleterek kamuya ait park alanını kullanmaya başladı ve etrafını çevirerek okul bahçesi yaptı.

Başlarda üzerinde bir yapı bulunmayan okul bahçesine daha sonra üstü kapalı bir spor sahası yapıldı. Ümraniye Belediyesi planlarında park alanı olarak gözüken bu alan vakfa ait kolej tarafından yıllardır kullanılıyor.

'BELEDİYE NEDEN GÖZ YUMUYOR?'

Atakent Mahallesinde doğup büyüyen Bulut Can Okuducu da bu durumun peşine düştü. Okuducu CİMER üzerinden Ümraniye Belediyesi’ne yönelik bir soru sorarak, Ümraniye Belediyesi’nin park alanı üzerindeki bu yapılara neden göz yumduğunu gündeme taşıdı.

Belediyeden Okuducu’ya gelen yanıtta, “Söz konusu yerde herhangi bir inşaat faaliyeti tespit edilmemiş olup okula ait ‘Güvenlik Kulübesi’ tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Bahse konu güvenlik kulübesinin açıkça betonarme bir yapı olması ise dikkat çekti. Ayrıca arsanın tamamı beton duvarlarla çevrilerek okula dahil edilmesi de tartışmaları artırdı.

MAHALLELİ PARK ALANLARININ KULLANIMA AÇILMASINI İSTİYOR

Okuducu “İlim Yayma Vakfı’na ait kolejin etrafındaki kamuya ait alanları izinsiz kullanmasına ve ruhsatsız yaptığı inşaatlara neden göz yumulduğunu Atakent Mahallesi sakinleri olarak merak ediyoruz. Park alanlarımızın mahallenin kullanımına açılmasını talep ediyor, tüm Ümraniyelileri yeşil alanlarımıza sahip çıkmak adına 15 Eylül Pazar günü yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz” dedi.