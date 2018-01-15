Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayacak

Prof. Dr. Ümit Kocasakal, 17 Ocak Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığına adaylığını kamuoyuna açıklayacak.

İstanbul Barosu'nun eski yönetim kurulu üyesi avukat İsmail Altay sosyal medya hesabından, İstanbul Barosu eski başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın 17 Ocak Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığına adaylığını kamuoyuna açıklayacağını belirtti.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre İsmail Altay, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "Prof. Dr. Ümit Kocasakal 17.01.2018 Çarşamba günü saat 11.00'de Taksim Point Otel'de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını halka açık olarak gerçekleştireceği basın toplantısı ile duyuracak. Kuvayi Milliye ruhu ile hareket eden vatansever dostlarımız bu basın açıklamasında omuz omuza olacaklar. O gün ve Atatürk Cumhuriyeti için iktidar yürüyüşümüzde birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyarım. Sevgiler. Av. İsmail Altay" sözleriyle Ümit Kocasakal'ın CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

Ümit Kocasakal 1966 yılında Almanya Köln'de doğdu. Kocasakal'ın babası 1964 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmişti. Kocasakal 4 yaşında İstanbul Sarıyer'deki babaanne ve dedesinin yanında tek çocuk olarak büyüdü. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'ne giren Kocasakal 1986 yılında okulu bitirdi. 1990 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını da tamamladı. Avukatlık stajını Prof. Dr. Köksal Bayraktar'ın yanında yaptı. 4 yıl kadar da Bayraktar hukuk bürosunda avukat olarak çalıştı.

Kocasakal, askerliğini 8. Kolordu Komutanlığı'nda askeri savcı olarak yaptı. 1995'te Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza ve Ceza Usul asistanlığı yapmaya başladı. Tezini hazırlamak için Fransa'ya gitti. Tezinin konusu "Kara Para Aklama Suçu" idi. Fransa'da 10 ay kadar kalan Ümit Kocasakal 2000 yılında tezini bitirerek doktorasını da tamamladı. Aynı yıl hukukçu Hatice Özdemir ile evlendi. 2001 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi Kurul Üyeliği görevinde bulundu. 2005 yılında ise "AB Ceza Hukukunun Esasları" adlı çalışması ile birlikte doçent oldu. Prof. Dr. Ümit Kocasakal, halen Galatasaray Üniversitesi'nde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı" başkanlığı görevine devam ediyor. Kocasakal, 7 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda İstanbul Barosu başkanlığına seçildi. 14 Ekim 2012 tarihinde ikinci, 19 Ekim 2014 üçüncü kez İstanbul Barosu başkanlığı görevine seçildi.