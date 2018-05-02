Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan kritik İran açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İsrail'in elindeki İran belgeleriyle ilgili açıklama yaptı. IAEA açıklaması belgelerin daha önce İran tarafından görüşmeler sırasında sunulmuş belgeler olduğu ihtimalini güçlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer silah geliştirdiğine dair "yarım ton" belgeye sahip olduklarını öne sürerek, İran'ın gizli nükleer programı olduğunu iddia etmişti.

İran'la yapılan anlaşmaya karşı olan ABD yönetimi de İsrail'in açıklamalarına destek vermişti.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ KURUMU'NDAN AÇIKLAMA

İran suçlamaları kabul etmezken Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), konuyla ilgili açıklama yaptı.

İsrail iddialarının ardından yapılan 1 Mayıs tarihli açıklamada IAEA tarafından yapılan İran incelemeleri sonucunda ülkenin 2009 yılından itibaren nükleer silah geliştirmediğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada İran'ın nükleer patlayıcı yaptığına dair "güvenilir bulgu olmadığı" vurgulandı. IAEA, güvenlikle ilgili konularda açıklama yapacağını, ancak "kamusal tartışmaların parçası olmayacağını" duyurdu.

BELGELER YENİ Mİ?

ABD propagandalarını deşifre eden Moon of Alabama, İsrail tarafından açıklanan belgelerle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Uluslararası Kriz Grubu İran Projesi Direktörü Ali Vaiz'i de kaynak gösteren Moon of Alabama, İsrail'in ele geçirdiği "gizli" belgelerin, İran tarafından IAEA'ye sunulan belgeler olduğunu iddia etti.

İddiaya göre İsrail, IAEA'nin sitesine sızarak belgelere erişti.

Konuyla ilgili yazıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamasında gösterdiği görsellerin ve verdiği bilgilerin tamamının İran'la nükleer anlaşmasının müzakeresi sürecinde bilindiği söyleniyor.

İsrail yönetimi Mossad'ın gizli görev sırasında Şubat 2016'da bir depo keşfettiğini, bu depoda İran belgelerinin bulunduğunu öne sürmüştü. İddiaya göre belgeler bu depodan İsrail'e kaçırılmıştı.