Uludağ'da tuvalet ruhsatı verilen yere otel yapıldı

Kayak merkezi Uludağ'da tuvalet ruhsatı verilen yere otel yapıldığı ortaya çıktı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uludağ'da tuvalet için izin alınan yere otel yapıldığını söyledi.

Bursa'nın kayak kenti Uludağ'la ilgili yapılan bir çalıştayda konuşan Eroğlu, "Burası kamu kurumlarının yatakhanesi değil. Bu yanlış bir politika. Kim olursa olsun, bütün kamu binaları yıkılacak. Bizim DSİ vardı; 'Eğitim yapıyoruz' dediler, 'Eğitimi başka bir yerde yapın' dedik, orayı yıktık. Kaçak, uydurma şeyler yapılmış. Tuvalet izni almış, otel yapmış. Bunların da gereğini yaptık" diye konuştu.

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Bakan Eroğlu, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak turizmcilere ne gerekiyorsa vermek bizim boynumuzun borcu. Uludağ'a çok para harcayacak turistleri çekmek gerekir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak her türlü desteğe hazırız. Uludağ'ı birlikte yöneteceğiz" dedi.