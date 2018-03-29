Ülkücü mafyanın adamları sokakta: 'Soylu'nun sözünü dinliyorlar'

Zeytinburnu'nda okul önünde uyuşturucu sattığı iddia edilen 16 yaşında bir gencin darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Zeytinburnu'nda okul önünde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir gencin darp görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yayımlanan görüntülerde bir arabanın içinde etrafı sarılı şekilde tutulan 16 yaşındaki gence bir kişinin yumruk attığı görülüyor. Kendini ''Mafya değil ülkücü bir reisim'' diye tanımlayan Burak Döner isimli sahsın kişisel Instagram hesabından paylaşılan söz konusu videoda genç "Uyuşturucu satmadım iki ay kullandım" derken aracın içindeki kişiler tarafından darp ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın" ifadelerini kullanmış, Soylu'nun sözleri tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Soylu'nun sözlerinin ardından İstanbul Barosu, İçişleri Bakanı hakkında "suç işlemeye alenen tahrik", "işkenceye azmetttirmek", "anayasayı ihlal" suçlarından dava açılmasını talep etmişti.