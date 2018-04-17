Ülkücü faşistler üniversiteye 'uç beyi' atayıp tören yaptı

Daha önce Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte birbirlerine uzun namlulu silahlar hediye eden ülkücü faşistler, şimdi de Selçuk Üniversitesi'ne "uç beyi" atadılar. Devir teslimin yapıldığı yemin töreninde bir yönetici, atadıkları ülkücünün Selçuk Üniversitesi'nin başkanı, kampüsün mülki idari amiri ve uç beyi olduğunu söyledi!

Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde ilginç bir devir teslim töreni yapıldı. Ülkücü faşistler üniversiteye "uç beyi" atadı!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kendi aralarında bir de tören düzenleyen ülkücüler, konuşmalar yaptılar. Törende konuşan bir yönetici, atadıkları ülkücünün Selçuk Üniversitesi'nin başkanı, kampüsün mülki idari amiri ve uç beyi olduğunu söyledi.

Törende konuşan ülkücü yönetici şunları söyledi:

"Şimdiki arkadaşımız Selçuk Üniversitesi'nin kampüs başkanıdır, kampüsün mülki idari amiridir, kampüsün uç beyidir. Ona hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmayın. Ona sıkıntı çıkaran önce şahsımın cesaretini, sonra teşkilatı karşısına alacaktır. Herkes kendine çeki düzen versin. Nizamı ona göre sağlasın. Selçuk Üniversitesi Türk İslam kalesidir. Türkiye'nin bel kemiğidir, bu asla unutulmamalıdır."