Ülcaz Şahin Başarı Ödülü bu yıl Müjde Tozbey Erden'e verildi

Adana Barosu tarafından her yıl verilen Av. Ülcaz Şahin Başarı Ödülü, bu yıl TKP Kepez Belediye Başkan adayı da olan Av. Müjde Tozbey ERden'e verildi.

Adana Barosu tarafından her yıl kadın hakları konusunda çalışmalar yapan hukukçulara verilen Av. Ülcaz Olgun Şahin Başarı Ödülü, bu yıl bu yıl Antalya Barosu üyesi Av. Müjde Erden Tozbey’e verildi.

75. Yıl Sanat Galerisindeki panelin ardından Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük ve Seyhan Belediye Başkan Vekili Av. Türkan Eşli, başarı plaketini TKP Kepez Belediye Başkan adayı Av. Müjde Tozbey Erden‘e verdi.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, bu yıl ödülü almaya hak kazanan Müjde Tozbey Erden’in mesleğe, kadın haklarına yaptığı önemli çalışmaları ve katkılarını anlatarak bu plaketi fazlasıyla hak ettiğini ifade etti. Küçük, “Adana Barosu üyesi iken vefat eden Av. Ülcaz Olgun Şahin, ülkemizde ve kentimizde sosyal kişiliği, çalışkanlığı ve kadın haklarına olan duyarlılığı ile sevilen, takdir gören bir meslektaşımızdı. Onun manevi varlığını her zaman yüreğimizde hissediyoruz” diye konuştu.

TKP Kepez Belediye Başkan adayı Av. Müjde Erden Tozbey de, duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, "Beni bu ödüle layık gören Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyelerine ve Baro Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük onur duydum. Bu ödüller bize güç vermektedir. Ödülümü zor zamanlarımda bana destek olan anneme ve eşime ithaf ediyorum” dedi.