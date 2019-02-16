Ulaştırma Bakanlığı 37 bin liraya eğlence konsollu makam aracı kiraladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 20 aylığına biri makam aracı olmak üzere iki araç kiraladığı ve bunlara toplam 1 milyon 40 bin TL ödediği iddia edildi. Aylık kirası 37 bin lira olan Mercedes marka makam aracında eğlence konsol sisteminin de bulunduğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 20 aylığına biri makam olmak üzere iki araç kiraladı. Araçlar için toplam 1 milyon 40 bin TL ödendi. Mercedes marka makam aracının aylık kirası ise 37 bin lira oldu. Özellikleri arasında makyaj aynalı güneşlikler, tavanda gözlük muhafazası, yol bilgisayarı, sigara donanımı, sıcaklık konfor paketi, kadife paspas ve eğlence konsol sistemi de var.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in gündeme getirdiği aylık 37 bin liraya kiralanan aracın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait. Bakanlık, 23 Temmuz'da ihaleye çıkarak biri makam olmak üzere iki araç kiraladı. Makam aracının aylık kirası 37 bin TL oldu. Bakanlık 5 ay sonra yeniden ihale yaptı ve bu kez iki araç için 20 aylık sözleşme imzaladı. Kiralanan araçları için bakanlık toplam 1 milyon 40 bin TL ödedi.

EĞLENCE KONSOLU DA VAR

İhale sonucu kiralanan Mercedes marka makam aracının özellikleri, "2017 model, 3980 cc. Otomatik vites, dijital saat, döşeme rengi emniyet kemeri, elektrikli ayarlanan direksiyon kolonu, far sensörü, ısıtmalı arka cam, makyaj aynası ve makyaj aynalı güneşlik, okuma lambaları, perde hava yastıkları, tavanda gözlük muhafazası, yol bilgisayarı, sigara donanımı, buzdolabı, bardak tutucu, Mercedes Benz acil durum çağrı sistemi ve connect modülü, panoramik Sunroof, arka koltuğa masa, bagaj vale kilidi, koltuk plus ısıtma, çocuk koltuğu bağlantısı, 360 derecelik kamera, arka koltuk konsol eğlence sistemi, ön koltuk hafıza paketi, priz ve kadife paspas" olarak sıralandı.

CHP'li Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltmişti: