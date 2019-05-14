ÜKD'den açıklama: ODTÜ yönetiminde meşruiyet sorunu var, Verşan Kök istifa etmeli

ODTÜ'de geçen hafta Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis saldırısına tepkiler sürüyor.

Ünversite Katılımcıları Derneği (ÜKD), bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ODTÜ yönetimindeki meşruiyet sorununa dikkat çekilerek, Rektör Verşan Kök istifaya davet edildi.

"ODTÜ’de meşruiyet sorunu: Onur Yürüyüşü'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

Geçen cuma günü ODTÜ’de yapılan Onur Yürüyüşü'ne yönelik plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla gerçekleştirilen zorbaca saldırıyı kınıyor ve bu zorbalığa maruz kalan tüm ODTÜ'lülere geçmiş olsun diyoruz.

Bu yürüyüş, doğrudan iktidarı hedef alan bir siyasallığa sahip gözükmemesine rağmen, ODTÜ Rektörlüğünün daveti ile gerçekleşen polis saldırısı şunları düşündürtmektedir:

ODTÜ Rektörlüğü ve emniyet güçleri Anayasa’nın laiklik ilkesini yok sayarak cihatçı bir motivasyonla hareket etmektedir.

Bilimin gelişmesi için ekmek ve su gibi gerekli olan üniversitelerin siyasi iktidarın her türlü gerici dayatmalarından özgürleşmesi rafa kalkmış gözükmektedir. Rektör Verşan Kök ve ekibi AKP’nin memuru gibi davranmaktadır. ODTÜ Rektörlüğü'nün iktidarın emriyle hareket eden YSK’dan bir farkı kalmamıştır.

AKP’nin 17 yıllık iktidarında hiçbir AKP’li yöneticinin uyguladığı yanlış ve zalim politikalar nedeniyle istifa etmemiş olması bir meşruiyet sorunu oluşturmuştur.

Benzer şekilde ODTÜ’nün yönetiminde de büyük bir meşruiyet sorunu olduğu bilinmelidir ve bu toplumsal olarak taşınamayacak en ağır yüktür.

Verşan Kök istifa etmelidir.

Bilimden, emekten, aydınlanmadan yana kamucu bir ODTÜ için tüm bilim emekçilerini örgütlenmeye ve bu istifa talebinin arkasında durmaya çağırıyoruz.

Üniversite Katılımcıları Derneği