Üçüncü havalimanı hisseleri satılıyor iddiası

Üçüncü havalimanı açılışının üzerinden bir sene geçmeden işletmesinin satılacağı iddia edildi. Dünya devleri Vinci, ADP ve TAV'ın havalimanı ile ilgilendiği belirtiliyor. Havalimanı işletmecisi İGA 'satış planı yok' diyor.

Üçüncü Havalimanı'nın ortaklarından bazılarının 11 milyar dolar değer biçilen havalimanındaki paylarını satmaya hazırlandığı iddia edildi. Vinci, ADP ve TAV’ın havalimanı hisseleriyle ilgilendiği belirtiliyor. Havalimanı işletmecisi İGA ise ‘satış planı yok’ diyor.

11 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLDİ

Bloomberg’in haberine göre üçüncü Havalimanı’nın ortaklarından bazıları 11 milyar dolar değer biçilen havalimanındaki paylarını satmaya hazırlanıyor. Bu satış için ABD’li yatırım bankası Lazard ile anlaşıldığı bildirildi.

Konu hakkında iki kaynağın verdiği bilgilere göre Fransız Vinci proje ile ilgileniyor. Vinci’nin yanında TAV Havalimanları ve onun Fransız ortağı Aeroports de Paris de alanın işletmecisi İGA ile ilgileniyor. Ferrovial SA’nın da proje ile ilgilendiği ifade ediliyor.

KANG: GÖRÜŞMELER HENÜZ BİTMEDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise, İtalyan inşaat şirketi Astaldi’nin üçüncü köprüdeki payının satışı için görüşmelerin henüz bitmediğini açıkladı.

Pekin'de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Lu Kang, “İş arkadaşlarım da bana söyledi. Şu an Çin tarafı ile Türk tarafındaki bu görüşmeler henüz bitmedi ve devam ediyor. Biz, Çin tarafı olarak olumlu haberi bekliyoruz” yanıtını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi'nin hisseleri için Çinlilerle görüşmeler yapıldığını söylemişti.

Astaldi 2018 yılında Türkiye'deki siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle her iki köprüde bulunan paylarını satışa çıkartacağını açıklamıştı.

KOLİN PAYLARINI SATMIŞTI

Üçüncü Havalimanı işletmecisi İGA, 6.4 milyar dolar borçlandıktan sonra (bugünkü kurla yaklaşık 39 milyar TL) Türkiye'nin en borçlu özel sektör işletmesi konumunda. Şirketin devlete havalimanın kirası için yılda ortalama 1,1 milyar avro (Bugünkü kurla yaklaşık 7.5 milyar TL) ödeme yapması gerekiyor.

An itibariyle üçüncü havalimanının yüzde 35'i Kalyon İnşaat'ın, yüzde 25'i Cengiz İnşaat'ın yüzde 20'si Limak ve Mapa'nın. Kolin bu yıl içerisinde yüzde 20'lik payını satarak ortaklıktan çıkmıştı.

İGA yetkilileri şirketin hisse satma gibi bir planı olmadığını söyledi. Vinci, ADP ve TAV yetkilileri konu hakkında açıklama yapmadı. Yatırım bankası Lazard konu hakkında yorum yapmadı.