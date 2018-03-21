Üçüncü Havalimanı-Halkalı metro ihalesi yine tanıdık bir isme verildi

Üçüncü Havalimanı-Halkalı metro hattı ihalesi, sessiz sedasız gerçekleşti. İhale, açık ihale yöntemiyle değil davetiye usulüyle yapıldı. Bu ihale de AKP döneminde adını sık duyduğumuz tanıdık ve yandaş bir şirkete verildi.

Üçüncü Havalimanı-Halkalı metro hattı ihalesi, sessiz sedasız gerçekleşti. İhale, açık ihale yöntemiyle değil davetiye usulüyle yapıldı.

Bu ihale de AKP döneminde adını sık duyduğumuz tanıdık ve yandaş bir şirket olan Kolin'e verildi.

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, bugünkü (21 Mart 2018) köşesinde, Üçüncü Havalimanı-Halkalı metro ihalesinin detaylarını yazdı.

İşte o yazı ve Kolin'e verilen ihalenin öyküsü:

Haftalardır herkesin gözü kulağı, Afrin harekâtı ve ittifak seçim kanununa kilitlenmiş, cümle kanallar, ekranlar ve parti bülteni gibi tasarlanıp yayımlanan gazeteler bu iki gelişmeyle doluyken bilin bakalım ne olmuş?

3. havalimanına bağlanacak 27 km uzunluğundaki ikinci metro hattı ihalesi sessiz sedasız yapılıvermiş!..

Yeni Havalimanı-Halkalı metro hattının ihalesi yapılmakla da kalmamış; 4.3 milyar TL teklif içeren sözleşmesi imzalanmış bile.

İhale dediysek, bu satırları okuyan kimse açık bir ihale olduğunu düşünmemiştir umarım. Tabii ki yeni bir 21/b durumuyla karşı karşıyayız.

Zaten duyulmamasının sebebi de bu. Doğal afet vb. olağanüstü durumlarda kullanılması gereken 21/b, artık AKP’nin ayrıcalıklı müteahhitlerine kısa yoldan iş vermenin yoluna dönüştüğü için ilan da edilmiyor.

Bir kamu binasının bir odasında sessiz sedasız altına imza atılan 4 milyar 294 milyon 713 bin TL’lik teklifin sahipleri kim derseniz, onu da söyleyelim:

Özgün Yapı - Kolin İnşaat.

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Aslında bu sonuç bekleniyordu. Daha doğrusu “sektör” biliyordu.

O kadar biliniyordu ki, bize ulaşan kulis bilgileri bu köşede “Yapılmamış ihalenin sonucunu konuşmak” başlığıyla (18 Şubat 2018) yer almıştı.

O yazıda Gayrettepe - 3. havalimanı metro hattının 1 milyar Avro karşılığında (2016 sonu) Şenbay - Kolin ortaklığına verildiğini Şenbay’ın Bayburt Grup bünyesinde yer aldığını anımsattık. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın 3. havalimanı - Halkalı hattının ihale edileceğini duyurduğunu aktarıp sorduk:

“Şimdi bakacağız. Bu hat davet yöntemiyle mi yapılacak? Davet yöntemiyle yapıldığında Gayrettepe-3. havalimanını yapan ikiliye mi verilecek diye?

Müteahhitlik sektörü oyuncuları 'konuşuyor' çünkü. Bu hattı da Kolin ile birlikte Aga Enerji’nin alacağı. Aga’nın Şenbay ile kardeş olduğunu, Bayburt Grup bünyesinde olduğunu anımsatalım.

Bekleyip görelim.”

Evet bekledik gördük ve bu ihale Aga değilse bile Özgün-Kolin ortaklığına gitti.

(Aga Enerji, Bay-En enerjinin dönüşmüş hali. Bu şirketi de Abdurrahman Şentürk başta olmak üzere Bayburt Grup’un kurucuları 2006’da kurmuşlardı. Resmi olarak Bayburt Grup bünyesinde görünmese de “sektör” oyuncuları Aga Enerji dendiğinde “Bayburt” anlıyor.)

Özgün Yapı ise Bayburt Grup bünyesinde resmen görünüyor. Yine Gayrettepe-3. havalimanını yapmakta olan Şenbay şirketi de öyle. O da Bayburt Grup bünyesinde.

Sonuç olarak 3. havalimanına bağlanan iki metro hattında, tanıdık yöntem ve tanıdık isimler (Kolin - Şenbay, Kolin - Özgün) yine buluşmuş oldu.

Rekabetin sağlanmadığı, açık yöntemle ihale edilmeyen, kamuoyuna duyurulmayan bu iki hattın toplam yatırım bedelinin 7 milyar 887 milyon TL’lik olduğunu da not düşelim.