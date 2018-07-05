Ücretsiz ortak ATM kullanımında beş banka anlaştı

Anlaşmaya vararak açıklama yapan beş banka, müşterilerinin beş bankaya ait ATM'leri kullanırken ücret ödemeyeceğini belirtti.

Ortak ATM'lerin ücretsiz kullanımı konusunda beş banka protokol imzaladı. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın imzaladığı protokole göre, bu beş bankanın müşterileri ATM'leri kullanırken ekstra ücret ödemeyecek.

Protokolü imzalayan bankaların ortak açıklamasına göre, banka müşterilerinin anlaşmaya dahil başka bir banka ATM’sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin finansal işlemler gerçekleştirmesini sağlayan Ortak ATM Sistemi'nde bir başka bankadan alınan komisyon ve masraf ücreti ortadan kalkacak.

Böylece, anlaşma yapan beş bankaya ait yaklaşık 15 bin ortak ATM’den yapılabilen para yatırma, para çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı borç sorgulama, kredi kartı limit sorgulama ve kredi kartı borç ödeme işlemleri bu bankaların müşterileri tarafından işlem limitleri dahilinde ücretsiz yapılabilecek.