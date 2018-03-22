'Ücretsiz dil öğretiyoruz' çetesi: Öğrencileri dolandırıyorlar!

Eda Basın Yayın adlı bir firma, üniversite yerleşkeleri önünde hızlı dil öğrettiklerini iddia ederek bir eğitim paketi pazarlıyor. 14 günlük deneme süresi bedava olan paketle ilgili sözleşmeyi öğrencilere imzalatan çete, cayma hakkını kullanmak isteyen öğrencilere "Sözleşmeniz iptal edildi" diyor. Ancak 14 gün sonra "Borcunuzu ödeyin aksi takdirde icrayla tahsil edeceğiz" şeklinde mesaj geliyor.
Eda Basın Yayın adlı bir firma, üniversite yerleşkeleri önünde hızlı dil öğrettiklerini iddia ederek bir eğitim paketi pazarlıyor. 14 günlük deneme süresi bedava olan paketle ilgili sözleşmeyi öğrencilere imzalatan çete, cayma hakkını kullanmak isteyen öğrencilere "Sözleşmeniz iptal edildi" diyor. Ancak 14 gün sonra "Borcunuzu ödeyin aksi takdirde icrayla tahsil edeceğiz" şeklinde mesaj geliyor.
Son olarak Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesi önünde yaşanan çok sayıda vaka, bir dolandırıcılık çetesinin faaliyetini gözler önüne seriyor.
ÇETENİN TEZGAHI İŞTE BÖYLE İŞLİYOR
Kurulan tezgah şöyle işliyor:
Öğrencilerin çok olduğu mekanlara "Bedava İngilizce kursu tanıtımı" diye sunulan ve "İstediğiniz zaman cayabilirsiniz" denilen bir paket anlatılıyor. Öğrenciler de denemek için bir sözleşme imzalıyorlar ancak bu sözleşmenin senet olduğunu fark etmiyorlar. Sözleşmeyi imzalayan öğrencilere bir aktivasyon kartı veriliyor. Aktivasyon kartında yazılı banka hesap numarası ve telefon numarası doğru, onun dışındaki tüm bilgiler yanlış! Öğrenciler numarayı arayıp caydıklarını söylüyorlar ve "Cayma işleminizi tamamladık" yanıtı alıyorlar. Ancak iki hafta kadar sonra öğrencilerin telefonuna "1400 TL olan borcunuzu ödeyin" mesajı gönderiliyor. İtiraz edildiğindeyse, "sözleşme" adı altında imzalatılan senedin devreye sokulacağını ve icra yoluyla bu paranın tahsil edileceği bildiriliyor.
ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ MAĞDUR
İnternet üzerindeki şikayet sitelerine yaşadıkları dolandırıcılık olayını yazan çok sayıda öğrenci, çetenin kendilerini tehdit ettiğini ifade ediyorlar.
İşte o mesajlardan bazıları:
- Tekirdağ'da satış yapan bir erkek tarafından kandırıldım. İmzalamış olduğum sözleşmenin ücretini hiçbir şekilde sizden talep edemiyorlar. Gerçek avukat olmadığını anladığımız Ü** B** adlı şahısın bizi para istemek için arayan kişi olduğunu, sesini değiştirdiğini aldığımız ses kayıtlarında anladık. İcraya vereceğim diye beni korkutarak para istemeye çalıştılar. Fakat hiçbir işlem yapmıyorlar. Sadece korkutmaya çalışıyorlar. Avukatla da görüştüğümüzde gerçek olmayan isim altında avukat olarak konuşan kişinin büyük suç işlemiş olduğunu öğrendim. Şimdi şikayet etmeye hazırlanıyorum. BİMER'e kadar başvuruda bulundum.
- Aynısı şu an benimde başıma geldi, 1400 dediler şu an 2000 diyorlar ve evime haciz yolladılar. Ben mahkemeye vereceğim o parayı verecek durumum yok.
- Üniversite okuduğunu iddia eden iki kişi hızlı dil diye İngilizce seti tanıtımı yaptılar. Almazsanız da 14 gün içinde cayma hakkınız bulunuyor dediler. Diğer gün aradım iptal işleminizi başlatıyoruz size bilgi verilecek dediler. 14 gün içerisinde birkaç kez aramama rağmen 14 gün süre zarfı dolduğunda borcunuzu ödemediğiniz takdirde yasal işlem başlatılacak diye mesaj aldım. Öğrenciyim 1000 lira gibi bir rakamı ödeyecek maddi durumum yok. İlgili kişiler yardımcı olursa çok mutlu olurum.
- Eda Basın Yayın tarafından kandırıldım. Okulumuzun önüne geldiler. Bir online dil kursunu tanıttılar. 14 gün sonunda kapanacağını söylediler. Eğer beğenirsem arkadaki numarayı arayıp gerekli hesap numarasını arayıp ödeme yapmamı söylediler. 14 gün içerisinde aramadım ve bugün aradılar. Dalga geçer gibi konuştular. Okulumuzda 100'e yakın insan var. Çok mağduruz gerekli yerlere işlemi başlatıyoruz.