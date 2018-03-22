'Ücretsiz dil öğretiyoruz' çetesi: Öğrencileri dolandırıyorlar!

Eda Basın Yayın adlı bir firma, üniversite yerleşkeleri önünde hızlı dil öğrettiklerini iddia ederek bir eğitim paketi pazarlıyor. 14 günlük deneme süresi bedava olan paketle ilgili sözleşmeyi öğrencilere imzalatan çete, cayma hakkını kullanmak isteyen öğrencilere "Sözleşmeniz iptal edildi" diyor. Ancak 14 gün sonra "Borcunuzu ödeyin aksi takdirde icrayla tahsil edeceğiz" şeklinde mesaj geliyor.

Eda Basın Yayın adlı bir firma, üniversite yerleşkeleri önünde hızlı dil öğrettiklerini iddia ederek bir eğitim paketi pazarlıyor. 14 günlük deneme süresi bedava olan paketle ilgili sözleşmeyi öğrencilere imzalatan çete, cayma hakkını kullanmak isteyen öğrencilere "Sözleşmeniz iptal edildi" diyor. Ancak 14 gün sonra "Borcunuzu ödeyin aksi takdirde icrayla tahsil edeceğiz" şeklinde mesaj geliyor.

Son olarak Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesi önünde yaşanan çok sayıda vaka, bir dolandırıcılık çetesinin faaliyetini gözler önüne seriyor.

ÇETENİN TEZGAHI İŞTE BÖYLE İŞLİYOR

Kurulan tezgah şöyle işliyor:

Öğrencilerin çok olduğu mekanlara "Bedava İngilizce kursu tanıtımı" diye sunulan ve "İstediğiniz zaman cayabilirsiniz" denilen bir paket anlatılıyor. Öğrenciler de denemek için bir sözleşme imzalıyorlar ancak bu sözleşmenin senet olduğunu fark etmiyorlar. Sözleşmeyi imzalayan öğrencilere bir aktivasyon kartı veriliyor. Aktivasyon kartında yazılı banka hesap numarası ve telefon numarası doğru, onun dışındaki tüm bilgiler yanlış! Öğrenciler numarayı arayıp caydıklarını söylüyorlar ve "Cayma işleminizi tamamladık" yanıtı alıyorlar. Ancak iki hafta kadar sonra öğrencilerin telefonuna "1400 TL olan borcunuzu ödeyin" mesajı gönderiliyor. İtiraz edildiğindeyse, "sözleşme" adı altında imzalatılan senedin devreye sokulacağını ve icra yoluyla bu paranın tahsil edileceği bildiriliyor.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ MAĞDUR

İnternet üzerindeki şikayet sitelerine yaşadıkları dolandırıcılık olayını yazan çok sayıda öğrenci, çetenin kendilerini tehdit ettiğini ifade ediyorlar.

İşte o mesajlardan bazıları: