Üç ilde üç kaza: 10 kişi yaşamını yitirdi, 83 yaralı var

Türkiye'nin üç farklı ilinde dün akşam saatlerinden bu yana üç kaza haberi geldi. Tokat, Adana ve Konya'daki kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi de yaralandı.

Tokat, Adana ve Konya'daki kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi de yaralandı.

İlk kaza haberi dün akşam saatlerinde Tokat'tan geldi. Tokat’ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre yedi kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.

Adana’da şarampole yuvarlanan otobüste iki kişi yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'dan Mersin'e giden Astor Turizm firmasına ait plakalı yolcu otobüsü, Tarsus–Adana–Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep istikametinde Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda sabah saat 04.45 sıralarında şoförünün kontrolü kaybetmesi üzerine devrildi. Bunun üzerine otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu ile iki şoför ve bir muavin de yaralandı.

Konya’da işçi servis aracının tırla çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı. Bahri A. idaresindeki TIR, Konya-Aksaray kara yolu Tümosan Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen işçi servis otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüste bulunan işçilerden Abdullah Pala olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 24 kişi ambulanslarla Konya'daki hastanelerde tedavi altına

alındı.