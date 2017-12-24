Üç il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji üç il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Elazığ ve Malatya'da akşam saatlerine kadar aralıklarla yağmur bekleniyor.

Adıyaman de ise öğle saatlerinde kuvvetli sağanak beklenmekle beraber, havanın akşam saatlerine kadar yağmurlu geçeceği ön görülüyor.

Bingöl'de ve Dersim'in kuzey kesimlerinin ise öğle saatlerinde bir ara kuvvetli olmak üzere kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bölgede rüzgarın zaman zaman kuvvetlice, saatte 30-50 kilometre esmesi tahmin edilirken vatandaşların tedbirli olması önerildi.

Bingöl ve Dersim'in kuzey kesimleri ile Adıyaman'da öğle saatlerinde beklenen kuvvetli yağış, gece ve sabah saatlerinde yer yer görülebilecek sis ve pus nedeniyle ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

ANTALYA'NIN İLK KARI KORKUTELİ'YE DÜŞTÜ

Korkuteli’ye bağlı yayla mahallelerinde lapa lapa yağan kar, araçların üzerinde beyaz tabaka oluştururken, yollarda, okul bahçelerinde ve evlerin önlerinde birbirinden güzel manzaralar oluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi. Mahsul ekimi öncesinde ilçe merkezine yağan yağmur sonrası çiftçiler, "Çok mutluyuz. Kar berekettir. Uzun süredir yağmasını bekliyorduk. Korkuteli Antalya’nın yaylası bir ilçedir. Şükür yağdı ve bereketli olacağını ümit ediyoruz" dediler.