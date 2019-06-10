Uber gitti, 12 bin sürücüyü cezalarla birlikte ortada bıraktı

Uber'in Türkiye'den çekilme kararı sonrası tartışmalar sürüyor. İstanbul Sütlüce’de bulunan Uber Türkiye Ofisi önünde toplanan sürücüler, mağdur olduklarını ifade ederek tazminatlarının ve trafik cezalarının ödenmesini istedi.

Uber'in Türkiye'den çekilme kararı almasının ardından Uber sürücüleri kendilerine kesilen cezalar ile baş başa kaldıkları gerekçesi ile şirketi protesto etti. Uber şoförleri tazminatlarının düzgün ödenmediğini söylüyor. Uber ile Taksiciler Odası arasındaki davanın son duruşması 3 Temmuz'da yapılacak. Şoförler bugün Uber'e karşı protesto eyleminde bulundu.

Sözcü'den Fatma Vurgun/Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul’da taksici esnafının protestolarına neden olan internet uygulaması üzerinden taşımacılık hizmeti veren Uber’in, İstanbul’daki UberXL faaliyetlerini 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğunu açıklaması Uber sürücülerinin tepkisine yol açtı. Ağır cezalar ve uygulanan yaptırımlar nedeniyle Uber’in böyle bir yola başvurduğunu savunan sürücüler, işsiz kaldıklarını söyledi.

UBER SÜRÜCÜLERİ MAKBUZLARLA EYLEM YAPTI

Uber sürücüsü Koray Hasgül, bir gün içerisinde haber verilmeden sistemin kapandığını öne sürerek, “Çok ciddi borç yükü altında kaldık. Yaklaşık 11 bin civarında insan mağdur edildi ve bunun etkilediği 50 bin insan daha var. Bizler, bu yükün altından kalkamayacağımız için bizi bu duruma düşüren Uber’den maddi ve manevi tazminatlarımızı talep ediyoruz. Tüm yasal zeminlerde maddi ve manevi tazminatlarımızın da takipçisi olacağız.” diye konuştu.

SÜRÜCÜLER MAĞDUR OLDU, AĞIR BORÇ VAR

Bir başka Uber sürücüsü Yusuf Saraç da mağduriyetlerinin sadece işlerinin elinden alınması olmadığını ve araçlarını banka kredisiyle alan sürücülere haciz geldiğini söyledi.

Saraç, “Buraya gelecek otobüs parası dahi olmayan arkadaşlar var. Bunun haricinde Uber’den yediğimiz hali hazırda trafik cezalarımız var. Milyonlarla ifade edilen rakamlar. Şuan da İstanbul’da yolcuların Uber’den hiçbir şekilde sistemden araç çağırma durumu yok. Sarı ve turkuaz taksiler dışında sistem işlemiyor. Uber XL araçlarımız tamamen sistemden çıkarılmış durumda. Kadir gecesinde Uber bir açıklama yaparak, İstanbul genelinde XL araçların çalışmayacağını söyledi. Sistem kapandı. Borçlar kaldı, cezalar kaldı.” ifadelerini kullandı.

12 BİN SÜRÜCÜ ORTADA KALDIK

2014 yılında faaliyete başlayan Uber Global firmasının kendilerini bilgilendirmeden faatliyetleri durdurduğunu dile getiren Kemal Kuru da “12 bin sürücünün trafik cezalarıyla birlikte ortada kaldık. Uber’in buna duyarsız kalması ve bizim duyurmamız sonucunda Uber’in kendi prestiji sarsılacaktır. Cezaların ödenmesi ve hakkımız olan tazminatların daha düzgün seviyelerde verilmesini istiyoruz.” diye konuştu.